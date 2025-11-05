Отца с дочерью спасли ремни безопасности Фото: Илья Московец © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) водитель вместет с 14-летней дочерью вылетели в овраг. ДТП произошло на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» утром 5 ноября, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Предварительно, 57-летний водитель автомобиля Kia Spectra, житель Серова, с 12-летним стажем вождения, двигался из Екатеринбурга в сторону Серова. При движении водитель не учел состояние дорожного покрытия и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Ремни безопасности позволили избежать более тяжких последствий — на момент аварии и водитель, и подросток были пристегнуты.

Продолжение после рекламы

Проверка обстоятельств ДТП продолжается. В ГИБДД напомнили водителям о необходимости учитывать дорожные условия, выбирать безопасную скорость движения и проявлять повышенное внимание за рулем.

Ранее на автодороге «Подъезд к поселку Красный» произошла авария, в которой 19-летний водитель «ВАЗ-2110», выбрав небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате погибла 18-летняя пассажирка, еще четверо человек получили травмы.