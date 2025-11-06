Свердловские спасатели собирают деньги коллеге, потерявшему в пожаре семью
Спасатели не остались равнодушны к беде своего товарища
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Сотрудники разных пожарных частей Свердловской области собирают деньги, чтобы помочь своему коллеге Сергею Полетаеву, попавшему в беду. Мужчина потерял в пожаре жену и дочь и сам получил серьезные ожоги. Подробности URA.RU рассказал один из сослуживцев пострадавшего.
«В пожарной части, где служит Серега, ребята собирают деньги. В других частях тоже не остались равнодушными. Сбор средств идет и в региональном главке МЧС», — пояснил собеседник.
Сергей Полетаев служит в пожарной части в Сысерти. Беда в его семье случилась в ночь на 5 ноября: вспыхнул частный дом в деревне Кашино, погибли жена и дочь-пятиклассница. Сам мужчина получил ожоги 50% тела, сейчас за его жизнь борются врачи больницы №40 в Екатеринбурге. Желающие помочь спасателю могут перечислить деньги на счет его тети Анны Вячеславовны : 2202206158641857.
