Свердловские спасатели собирают деньги коллеге, потерявшему в пожаре семью

Спасатели не остались равнодушны к беде своего товарища Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сотрудники разных пожарных частей Свердловской области собирают деньги, чтобы помочь своему коллеге Сергею Полетаеву, попавшему в беду. Мужчина потерял в пожаре жену и дочь и сам получил серьезные ожоги. Подробности URA.RU рассказал один из сослуживцев пострадавшего.

«В пожарной части, где служит Серега, ребята собирают деньги. В других частях тоже не остались равнодушными. Сбор средств идет и в региональном главке МЧС», — пояснил собеседник.