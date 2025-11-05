Логотип РИА URA.RU
У свердловского спасателя в пожаре погибли жена и ребенок

05 ноября 2025 в 22:52
Сам пожарный получил серьезные ожоги

Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Кашино (Свердловская область) пожар в доме унес жизни жены и дочери пожарного Сергея Полетаева. О трагедии рассказали коллеги спасателя в соцсетях.

«Вчера у нашего коллеги произошла ужасная трагедия. У Сергея Полетаева сгорел дом. Погибла жена и ребенок, также пострадала мама», — поделился один из свердловских коллег Сергея в своем telegram-канале.

Сам мужчина получил ожоги 50-60% тела. Сейчас он находится в реанимации ожогового отделения ГКБ №40.

