У свердловского спасателя в пожаре погибли жена и ребенок
05 ноября 2025 в 22:52
Сам пожарный получил серьезные ожоги
Фото: Илья Московец © URA.RU
В селе Кашино (Свердловская область) пожар в доме унес жизни жены и дочери пожарного Сергея Полетаева. О трагедии рассказали коллеги спасателя в соцсетях.
«Вчера у нашего коллеги произошла ужасная трагедия. У Сергея Полетаева сгорел дом. Погибла жена и ребенок, также пострадала мама», — поделился один из свердловских коллег Сергея в своем telegram-канале.
Сам мужчина получил ожоги 50-60% тела. Сейчас он находится в реанимации ожогового отделения ГКБ №40.
