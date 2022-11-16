Минобороны РФ опровергло удары по Киеву

Минобороны сообщили, что ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось
В ходе массированного удара 15 ноября, ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось. Об этом заявили Минобороны России.
«В ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины, ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось», — сообщили Минобороны в своем telegram-канале. Также Минобороны отметили, что обломки в жилых участках украинской столицы являются прямым следствием падения и самоуничтожением выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны.
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