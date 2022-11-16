Байден: инцидент в Польше стал результатом работы ПВО Украины

Байден доложил партнерам по НАТО результаты расследования
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Падение ракет в Польше стало результатом работы украинской ПВО. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
«Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВ», — сообщает агентство Reutres. Ранее американский лидер заявлял, что будет проведено расследование инцидента.
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