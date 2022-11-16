Байден: инцидент в Польше стал результатом работы ПВО Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден доложил партнерам по НАТО результаты расследования Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Падение ракет в Польше стало результатом работы украинской ПВО. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВ», — сообщает агентство Reutres. Ранее американский лидер заявлял, что будет проведено расследование инцидента.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Падение ракет в Польше стало результатом работы украинской ПВО. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВ», — сообщает агентство Reutres. Ранее американский лидер заявлял, что будет проведено расследование инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...