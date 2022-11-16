Песков: Путин отказался поздравлять Байдена с юбилеем

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У Путина нет планов поздравлять Байдена с юбилеем, заявил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, если я не ошибаюсь, планов отправления поздравлений нет», — заявил Песков. Байден 7 октября не стал поздравлять российского президента с 70-летием.

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Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, если я не ошибаюсь, планов отправления поздравлений нет», — заявил Песков. Байден 7 октября не стал поздравлять российского президента с 70-летием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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