Песков: Путин отказался поздравлять Байдена с юбилеем

У Путина нет планов поздравлять Байдена с юбилеем, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, если я не ошибаюсь, планов отправления поздравлений нет», — заявил Песков. Байден 7 октября не стал поздравлять российского президента с 70-летием.
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