16 ноября 2022

В Брянской области при подрыве на мине пострадали два человека

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Пострадавших отвезли в больницу Фото:

Двое жителей Брянской области получили ранения, подорвавшись на мине во время передвижения на автомобиле. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — написал он в telegram-канале в 22:28 по московскому времени. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. «Пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу», — отметил Богомаз

Ранее в Климовском районе Брянской области была подорвана линия электропередач. Также в августе этого года поселок в этом же субъекте РФ атаковали «Точкой-У». Позднее ПВО РФ удалось сбить заряд.

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Двое жителей Брянской области получили ранения, подорвавшись на мине во время передвижения на автомобиле. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. «Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — написал он в telegram-канале в 22:28 по московскому времени. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. «Пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу», — отметил Богомаз Ранее в Климовском районе Брянской области была подорвана линия электропередач. Также в августе этого года поселок в этом же субъекте РФ атаковали «Точкой-У». Позднее ПВО РФ удалось сбить заряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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