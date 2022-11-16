В Брянской области при подрыве на мине пострадали два человека

17 ноября 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Пострадавших отвезли в больницу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Двое жителей Брянской области получили ранения, подорвавшись на мине во время передвижения на автомобиле. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. «Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — написал он в telegram-канале в 22:28 по московскому времени. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. «Пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу», — отметил Богомаз Ранее в Климовском районе Брянской области была подорвана линия электропередач. Также в августе этого года поселок в этом же субъекте РФ атаковали «Точкой-У». Позднее ПВО РФ удалось сбить заряд.

Двое жителей Брянской области получили ранения, подорвавшись на мине во время передвижения на автомобиле. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. «Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — написал он в telegram-канале в 22:28 по московскому времени. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. «Пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу», — отметил Богомаз Ранее в Климовском районе Брянской области была подорвана линия электропередач. Также в августе этого года поселок в этом же субъекте РФ атаковали «Точкой-У». Позднее ПВО РФ удалось сбить заряд.