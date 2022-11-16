В Брянской области при подрыве на мине пострадали два человека

Двое жителей Брянской области получили ранения, подорвавшись на мине во время передвижения на автомобиле. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.
«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — написал он в telegram-канале в 22:28 по московскому времени. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. «Пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу», — отметил Богомаз
Ранее в Климовском районе Брянской области была подорвана линия электропередач. Также в августе этого года поселок в этом же субъекте РФ атаковали «Точкой-У». Позднее ПВО РФ удалось сбить заряд.
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