Reuters: пришедшие к власти республиканцы отказались от обещания оставить Украину без денег

17 ноября 2022 в 09:18 Размер текста - 17 +

Республиканцы получили большинство мест в Конгрессе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в Сенат США в 2022 году Республиканцы, получившие на выборах большинство мест в Палате представителей Конгресса США, пообещали поддерживать Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. «Я думаю, что принцип „Америка прежде всего“ означает помощь НАТО и нашим союзникам. Я также думаю, что [принципу] „Америка прежде всего“ соответствует помощь Украине, чтобы мы не оказались там. Что мы пытаемся сделать на Украине, так это избежать глобального конфликта», — высказался республиканец Майкл Маккол, который может стать главой комитета нижней палаты по иностранным делам. Он отметил, что хотел бы, чтобы на Украину отправляли новое оружие. Маккол заявил, что республиканцы ожидают участия в иностранной помощи союзников по НАТО. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин пообещала, что Украине не достанется ни цента при победе республиканцев на выборах, передает Nation News. Республиканская партия получила большинство мест в Палате представителей США по итогам голосования. Президент США Джо Байден, представляющий демократов, выразил готовность работать с республиканцами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об усугублении политического кризиса в США из-за победы республиканцев, сообщают «Дни.ру».

Республиканцы, получившие на выборах большинство мест в Палате представителей Конгресса США, пообещали поддерживать Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. «Я думаю, что принцип „Америка прежде всего“ означает помощь НАТО и нашим союзникам. Я также думаю, что [принципу] „Америка прежде всего“ соответствует помощь Украине, чтобы мы не оказались там. Что мы пытаемся сделать на Украине, так это избежать глобального конфликта», — высказался республиканец Майкл Маккол, который может стать главой комитета нижней палаты по иностранным делам. Он отметил, что хотел бы, чтобы на Украину отправляли новое оружие. Маккол заявил, что республиканцы ожидают участия в иностранной помощи союзников по НАТО. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин пообещала, что Украине не достанется ни цента при победе республиканцев на выборах, передает Nation News. Республиканская партия получила большинство мест в Палате представителей США по итогам голосования. Президент США Джо Байден, представляющий демократов, выразил готовность работать с республиканцами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об усугублении политического кризиса в США из-за победы республиканцев, сообщают «Дни.ру».