Байден поздравил республиканцев с получением большинства голосов на выборах

17 ноября 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Об этом говорится в письменном заявлении хозяина Белого дома Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден 16 ноября поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства в Палате представителей Конгресса США. Об этом пишут CNN и NBC. «Я поздравляю лидера [республиканцев в нижней палате Кевина] Маккарти с получением большинства», — говорится в его заявлении. Он заявил о своей готовности работать с республиканцами Палаты представителей «над достижением результатов во благо» простого народа Америки. В ночь на 17 ноября Reuters опубликовал прогноз, в котором говорилось, что республиканцы получают большинство голосов в Палате представителей США. Отмечается, что тем самым, они готовят себе почву для разделенного правительства.

Президент США Джо Байден 16 ноября поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства в Палате представителей Конгресса США. Об этом пишут CNN и NBC. «Я поздравляю лидера [республиканцев в нижней палате Кевина] Маккарти с получением большинства», — говорится в его заявлении. Он заявил о своей готовности работать с республиканцами Палаты представителей «над достижением результатов во благо» простого народа Америки. В ночь на 17 ноября Reuters опубликовал прогноз, в котором говорилось, что республиканцы получают большинство голосов в Палате представителей США. Отмечается, что тем самым, они готовят себе почву для разделенного правительства.