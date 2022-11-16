16 ноября 2022

Байден поздравил республиканцев с получением большинства голосов на выборах

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Об этом говорится в письменном заявлении хозяина Белого дома Фото:

Президент США Джо Байден 16 ноября поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства в Палате представителей Конгресса США. Об этом пишут CNN и NBC.

«Я поздравляю лидера [республиканцев в нижней палате Кевина] Маккарти с получением большинства», — говорится в его заявлении. Он заявил о своей готовности работать с республиканцами Палаты представителей «над достижением результатов во благо» простого народа Америки.

В ночь на 17 ноября Reuters опубликовал прогноз, в котором говорилось, что республиканцы получают большинство голосов в Палате представителей США. Отмечается, что тем самым, они готовят себе почву для разделенного правительства.

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Президент США Джо Байден 16 ноября поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства в Палате представителей Конгресса США. Об этом пишут CNN и NBC. «Я поздравляю лидера [республиканцев в нижней палате Кевина] Маккарти с получением большинства», — говорится в его заявлении. Он заявил о своей готовности работать с республиканцами Палаты представителей «над достижением результатов во благо» простого народа Америки. В ночь на 17 ноября Reuters опубликовал прогноз, в котором говорилось, что республиканцы получают большинство голосов в Палате представителей США. Отмечается, что тем самым, они готовят себе почву для разделенного правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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