Мобилизованный блогер из ХМАО отказался от пожертвований

17 ноября 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Буду доукомплектовывать себя сам — написал блогер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный блогер из Покачей Алексей Крецул отказался от пожертвований. Об этом URA.RU узнало из его публикации в его профиле в социальной сети «ВКонтакте». «Благотворителям. Друзья, знакомые и доброжелатели постоянно спрашивают: „Что тебе нужно?“. Спасибо вам большое. Но! Мне неплохо платят за необходимость находиться в рядах ВС, оставили зарплату на основном месте работы, все еще работает мой нанобизнес, я не бедствую. Способен и буду доукомплектовывать себя сам, осталось собрать толковые аптечки, разгрузку, подсумки и хороший, крепкий рейдовый рюкзак. Я сделаю это сам. На свои. Мне не хотелось бы, при столь высокой оплате, у кого-то что-то брать бесплатно. Мне точно ничего не нужно, спасибо за заботу», — пишет блогер.



Между тем, в этой же публикации блогер сообщает, что если что-то и нужно то не ему лично, а его подразделению, на что и объявлен сбор: высокотехнологичное, дорогое оборудование. «По инструментам и расходникам работает Наталья Иванова, вот ей точно нужна помощь, она ведет сложную работу на добровольных началах. Спасибо ей и тем, кто ей помогает!», — дополняет свою публикацию Крецул.



Ранее URA.RU сообщало, что блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул поделился, что тренировки в учебном центре помогают мобилизованным подготовиться физически. Он добавил, что до мобилизации вел праздный образ жизни. О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Мобилизованный блогер из Покачей Алексей Крецул отказался от пожертвований. Об этом URA.RU узнало из его публикации в его профиле в социальной сети «ВКонтакте». «Благотворителям. Друзья, знакомые и доброжелатели постоянно спрашивают: „Что тебе нужно?“. Спасибо вам большое. Но! Мне неплохо платят за необходимость находиться в рядах ВС, оставили зарплату на основном месте работы, все еще работает мой нанобизнес, я не бедствую. Способен и буду доукомплектовывать себя сам, осталось собрать толковые аптечки, разгрузку, подсумки и хороший, крепкий рейдовый рюкзак. Я сделаю это сам. На свои. Мне не хотелось бы, при столь высокой оплате, у кого-то что-то брать бесплатно. Мне точно ничего не нужно, спасибо за заботу», — пишет блогер. Между тем, в этой же публикации блогер сообщает, что если что-то и нужно то не ему лично, а его подразделению, на что и объявлен сбор: высокотехнологичное, дорогое оборудование. «По инструментам и расходникам работает Наталья Иванова, вот ей точно нужна помощь, она ведет сложную работу на добровольных началах. Спасибо ей и тем, кто ей помогает!», — дополняет свою публикацию Крецул. Ранее URA.RU сообщало, что блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул поделился, что тренировки в учебном центре помогают мобилизованным подготовиться физически. Он добавил, что до мобилизации вел праздный образ жизни. О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.