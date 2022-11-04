Мобилизованный блогер из ХМАО рассказал о подготовке в учебке

Блогер Крецул из ХМАО: уровень физической подготовки мобилизованных растет

Мобилизованный блогер поделился, что уровень его физической подготовки растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул поделился, что тренировки в учебном центре помогают мобилизованным подготовиться физически. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня нас качали комбат и инструкторы. Лично мне все еще тяжко физически, но уровень физической подготовки растет», — поделился блогер.

Он добавил, что до мобилизации вел праздный образ жизни. «Пришло время умереть себе прошлому, комфортному, расслабленному и возродиться из пепла», — добавил Крецул.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО компания «Лукойл» продолжает платить заработную плату своим сотрудникам. Об этом заявил мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул рассказал в соцсетях.

О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.