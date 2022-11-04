04 ноября 2022

Мобилизованный блогер из ХМАО рассказал о подготовке в учебке

Блогер Крецул из ХМАО: уровень физической подготовки мобилизованных растет
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Мобилизованный блогер поделился, что уровень его физической подготовки растет Фото:
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Мобилизация в России

Блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул поделился, что тренировки в учебном центре помогают мобилизованным подготовиться физически. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня нас качали комбат и инструкторы. Лично мне все еще тяжко физически, но уровень физической подготовки растет», — поделился блогер.

Он добавил, что до мобилизации вел праздный образ жизни. «Пришло время умереть себе прошлому, комфортному, расслабленному и возродиться из пепла», — добавил Крецул.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО компания «Лукойл» продолжает платить заработную плату своим сотрудникам. Об этом заявил мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул рассказал в соцсетях.

О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул поделился, что тренировки в учебном центре помогают мобилизованным подготовиться физически. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня нас качали комбат и инструкторы. Лично мне все еще тяжко физически, но уровень физической подготовки растет», — поделился блогер. Он добавил, что до мобилизации вел праздный образ жизни. «Пришло время умереть себе прошлому, комфортному, расслабленному и возродиться из пепла», — добавил Крецул. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО компания «Лукойл» продолжает платить заработную плату своим сотрудникам. Об этом заявил мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул рассказал в соцсетях. О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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