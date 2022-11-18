В Новом Уренгое полицейские задержали наркоторговцев из ХМАО

В Новом Уренгое полицейские задержали пару из ХМАО, решившую продать наркотики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудниками линейного отдела МВД РФ Нового Уренгоя задержан 33-летний житель ХМАО и его 24-летняя подруга. При них обнаружены запрещенные вещества синтетического происхождения, которые планировалось продать в ЯНАО, сообщает пресс-служба Управления на транспорте по УрФО.

«Установлено, что задержанные 33-летний мужчина и его 24-летняя сожительница приехали в город Новый Уренгой из ХМАО с целью продажи наркотиков мелкими партиями. Злоумышленники получали крупную партию синтетических наркотиков, затем фасовали их и делали закладки», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий свертки с веществом были обнаружены в доме, где проживала пара. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало о задержании в Новом Уренгое торговца наркотиками. Он прибыл из ближнего зарубежья для продажи запрещенных растительных веществ.