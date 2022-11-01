В Новом Уренгое задержали иностранца с крупной партией наркотиков

02 ноября 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) правоохранители задержали жителя ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков. Как сообщает пресс-служба окружного УВМД, мужчина ранее был судим. «22 октября 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями на улице задержан ранее судимый житель ближнего зарубежья 1991 года рождения. В ходе личного досмотра у него изъято 11 свертков с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество является марихуаной общей массой 20,38 грамм», — говорится в сообщении. По информации ведомства, мужчина планировал распространять наркотики на территории города. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. а,б ч.3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Ранее сообщалось, что в округе резко выросло число преступлений, связанных с наркотиками. За 8 месяцев 2022 года количество преступлений увеличилось в полтора раза по отношению к прошлому году.

В Новом Уренгое (ЯНАО) правоохранители задержали жителя ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков. Как сообщает пресс-служба окружного УВМД, мужчина ранее был судим. «22 октября 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями на улице задержан ранее судимый житель ближнего зарубежья 1991 года рождения. В ходе личного досмотра у него изъято 11 свертков с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество является марихуаной общей массой 20,38 грамм», — говорится в сообщении. По информации ведомства, мужчина планировал распространять наркотики на территории города. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. а,б ч.3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Ранее сообщалось, что в округе резко выросло число преступлений, связанных с наркотиками. За 8 месяцев 2022 года количество преступлений увеличилось в полтора раза по отношению к прошлому году.