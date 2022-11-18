Медведев сделал пророчество об отношениях Украины и Запада

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев уверен, что США перестанут оказывать помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рано или поздно США отвернутся от Украины. Такой прогноз сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Тема денег для Украины становится токсичной в США. Делать это станет все сложнее и сложнее. Настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться. <…> И этот эффект будет накапливаться, пока в Конгрессе не приостановят поддержку Украины. Америка всегда бросала своих друзей. Так будет и в этот раз», — написал он в своем telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что конгрессмены уже требуют проверок, связанных с отправкой денег Киеву. Также он отметил, что позиции президента США Джо Байдена начали падать, соответственно, все больше людей внутри страны высказываются против поддержки украинской стране.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие западные страны оказывают помощь Украине, но столкнулись с трудностями, связанные с экономическим кризисом.

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Рано или поздно США отвернутся от Украины. Такой прогноз сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Тема денег для Украины становится токсичной в США. Делать это станет все сложнее и сложнее. Настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться. <…> И этот эффект будет накапливаться, пока в Конгрессе не приостановят поддержку Украины. Америка всегда бросала своих друзей. Так будет и в этот раз», — написал он в своем telegram-канале. Медведев подчеркнул, что конгрессмены уже требуют проверок, связанных с отправкой денег Киеву. Также он отметил, что позиции президента США Джо Байдена начали падать, соответственно, все больше людей внутри страны высказываются против поддержки украинской стране. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие западные страны оказывают помощь Украине, но столкнулись с трудностями, связанные с экономическим кризисом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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