Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за пожара в котельной

18 ноября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит как содержалась и обслуживалась котельная Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура ХМАО начала проверку по факту пожара в котельной в городе Югорске. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о соблюдении пожарной безопасности в связи с пожаром, произошедшим 18 ноября 2022 года на модульной котельной по улице Калинина в городе Югорске», — сообщили в ведомстве. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Кроме этого, прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства, регламентирующего содержание и обслуживание котельной. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске при возгорании котельной пострадали три человека. Они получили незначительные ожоги конечностей. Всех они обратились в больницу за медицинской помощью.

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту пожара в котельной в городе Югорске. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о соблюдении пожарной безопасности в связи с пожаром, произошедшим 18 ноября 2022 года на модульной котельной по улице Калинина в городе Югорске», — сообщили в ведомстве. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Кроме этого, прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства, регламентирующего содержание и обслуживание котельной. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске при возгорании котельной пострадали три человека. Они получили незначительные ожоги конечностей. Всех они обратились в больницу за медицинской помощью.