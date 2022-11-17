Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за пожара в котельной

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту пожара в котельной в городе Югорске. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа.
«По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о соблюдении пожарной безопасности в связи с пожаром, произошедшим 18 ноября 2022 года на модульной котельной по улице Калинина в городе Югорске», — сообщили в ведомстве.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Кроме этого, прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства, регламентирующего содержание и обслуживание котельной.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске при возгорании котельной пострадали три человека. Они получили незначительные ожоги конечностей. Всех они обратились в больницу за медицинской помощью.
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