В ХМАО при возгорании котельной пострадали три человека

18 ноября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

У пострадавших ожоги конечностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Югорске (ХМАО) при возгорании модульной котельной пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Югорска. «В пожаре пострадали три человека из персонала котельной. Они получили незначительные ожоги конечностей. Всех они обратились в больницу за медицинской помощью. На настоящий момент проводятся мероприятия по устранению последствий. На этот период мы пока остановили подачу горячей воды и теплоснабжения. В ближайшее время запустим подачу», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в МЧС по ХМАО, сейчас дознаватели пожнадзора устанавливают причины случившегося. «На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение на площади 20 метров квадратных. Из здания было эвакуировано два человека. На данный момент уже ликвидирован. Для ликвидации пожара было задействовано 13 человек личного состава и три единицы техники. Дознаватели устанавливают причины случившегося», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме огнеборцы спасли четыре человека при пожаре в пятиэтажке. На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и пять машин.

В Югорске (ХМАО) при возгорании модульной котельной пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Югорска. «В пожаре пострадали три человека из персонала котельной. Они получили незначительные ожоги конечностей. Всех они обратились в больницу за медицинской помощью. На настоящий момент проводятся мероприятия по устранению последствий. На этот период мы пока остановили подачу горячей воды и теплоснабжения. В ближайшее время запустим подачу», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в МЧС по ХМАО, сейчас дознаватели пожнадзора устанавливают причины случившегося. «На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение на площади 20 метров квадратных. Из здания было эвакуировано два человека. На данный момент уже ликвидирован. Для ликвидации пожара было задействовано 13 человек личного состава и три единицы техники. Дознаватели устанавливают причины случившегося», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме огнеборцы спасли четыре человека при пожаре в пятиэтажке. На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и пять машин.