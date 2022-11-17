В городе ХМАО из-за пожара в котельной жилой район остался без воды и тепла

Причиной происшествия стало нарушение технического обслуживания одного из котлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югорске (ХМАО) из-за пожара в котельной, принадлежащей МУП «Югорскэнергогаз», без тепла и горячей воды осталось 32 дома и детский сад. Об этом URA.RU сообщили в администрации города Югорск.

«В результате пожара прекращена подача горячей воды и теплоснабжения в 32 дома. Это 19 многоквартирных домов, 13 частных. Также не подается тепло и горячая вода в 9 учреждений города, в числе которых детский сад „Белоснежка“. Родители проинформированы о необходимости забрать детей домой», — сообщили в администрации.

В администрации добавили, что в ближайшее время тепло и горячее водоснабжение будет восстановлено. Проводятся мероприятия по устранению последствий аварии. На место ЧП для оценки ситуации выехал глава города Алексей Харлов. «Предварительно причиной происшествия послужило нарушение регламента проведения технического обслуживания одного из котлов горячего водоснабжения», — добавили в администрации.

В результате происшествия пострадали два работника котельной. С ожогами 1-й и 2-й степени они доставлены в Югорскую городскую больницу. Изначально сообщалось о трех пострадавших, но один из них отказался от медицинской помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО устроила проверку из-за пожара в котельной. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.