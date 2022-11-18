Чиновница из Владимира предложила протестующим жителям «погавкать» в другом месте

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Виды города. Оса, старое кладбище осы
Местные жители поселка «Сокол» выступают против строительства кладбища вблизи населенного пункта Фото:

В ходе встречи с местными жителями поселка Сокол, чиновница из Суздаля предложила протестующим против создания кладбища «погавкать». Об этом сообщает Шестой канал.

«Или вы только здесь погавкаете?», — обратилась к жителям председатель комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района Светлана Фомина. Чиновница на встрече с жителями поселка Сокол спросила, где они еще хотят «погавкать» против создания кладбища рядом с поселком.

Телеканал передает, что уже около года жители поселка и близлежащих СНТ бьют тревогу и протестуют против создания кладбища. Они начали активную общественную деятельность — наняли адвоката и стали выкладывать соответствующие видеоролики в соцсетях.

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В ходе встречи с местными жителями поселка Сокол, чиновница из Суздаля предложила протестующим против создания кладбища «погавкать». Об этом сообщает Шестой канал. «Или вы только здесь погавкаете?», — обратилась к жителям председатель комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района Светлана Фомина. Чиновница на встрече с жителями поселка Сокол спросила, где они еще хотят «погавкать» против создания кладбища рядом с поселком. Телеканал передает, что уже около года жители поселка и близлежащих СНТ бьют тревогу и протестуют против создания кладбища. Они начали активную общественную деятельность — наняли адвоката и стали выкладывать соответствующие видеоролики в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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