Чиновница из Владимира предложила протестующим жителям «погавкать» в другом месте

18 ноября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Местные жители поселка «Сокол» выступают против строительства кладбища вблизи населенного пункта Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ходе встречи с местными жителями поселка Сокол, чиновница из Суздаля предложила протестующим против создания кладбища «погавкать». Об этом сообщает Шестой канал. «Или вы только здесь погавкаете?», — обратилась к жителям председатель комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района Светлана Фомина. Чиновница на встрече с жителями поселка Сокол спросила, где они еще хотят «погавкать» против создания кладбища рядом с поселком. Телеканал передает, что уже около года жители поселка и близлежащих СНТ бьют тревогу и протестуют против создания кладбища. Они начали активную общественную деятельность — наняли адвоката и стали выкладывать соответствующие видеоролики в соцсетях.

В ходе встречи с местными жителями поселка Сокол, чиновница из Суздаля предложила протестующим против создания кладбища «погавкать». Об этом сообщает Шестой канал. «Или вы только здесь погавкаете?», — обратилась к жителям председатель комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района Светлана Фомина. Чиновница на встрече с жителями поселка Сокол спросила, где они еще хотят «погавкать» против создания кладбища рядом с поселком. Телеканал передает, что уже около года жители поселка и близлежащих СНТ бьют тревогу и протестуют против создания кладбища. Они начали активную общественную деятельность — наняли адвоката и стали выкладывать соответствующие видеоролики в соцсетях.