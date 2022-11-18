Кремль обрадовался правоте РФ по терактам на «Северных потоках»

18 ноября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Россия оказалась права, называя взрывы на «Северных потоках» терактом, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предварительные итоги обследования «Северных потоков», которые доказали диверсию, подтвердили версию России о том, что это был теракт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Факт того, что стали поступать данные о подтверждении диверсионного акта, лишний раз подтверждает информацию, которая была и есть у российской стороны. Важно найти того, кто стоит за этим подрывом», — сообщил Песков журналистам на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.

Предварительные итоги обследования «Северных потоков», которые доказали диверсию, подтвердили версию России о том, что это был теракт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Факт того, что стали поступать данные о подтверждении диверсионного акта, лишний раз подтверждает информацию, которая была и есть у российской стороны. Важно найти того, кто стоит за этим подрывом», — сообщил Песков журналистам на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.