Кремль обрадовался правоте РФ по терактам на «Северных потоках»

Россия оказалась права, называя взрывы на «Северных потоках» терактом, сообщил Песков
Предварительные итоги обследования «Северных потоков», которые доказали диверсию, подтвердили версию России о том, что это был теракт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Факт того, что стали поступать данные о подтверждении диверсионного акта, лишний раз подтверждает информацию, которая была и есть у российской стороны. Важно найти того, кто стоит за этим подрывом», — сообщил Песков журналистам на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.
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