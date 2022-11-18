Кремль обрадовался правоте РФ по терактам на «Северных потоках»

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Россия оказалась права, называя взрывы на «Северных потоках» терактом, сообщил Песков Фото:

Предварительные итоги обследования «Северных потоков», которые доказали диверсию, подтвердили версию России о том, что это был теракт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Факт того, что стали поступать данные о подтверждении диверсионного акта, лишний раз подтверждает информацию, которая была и есть у российской стороны. Важно найти того, кто стоит за этим подрывом», — сообщил Песков журналистам на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.

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Предварительные итоги обследования «Северных потоков», которые доказали диверсию, подтвердили версию России о том, что это был теракт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Факт того, что стали поступать данные о подтверждении диверсионного акта, лишний раз подтверждает информацию, которая была и есть у российской стороны. Важно найти того, кто стоит за этим подрывом», — сообщил Песков журналистам на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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