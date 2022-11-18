Эрдоган предложил Путину встретиться с властями США и Украины

18 ноября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Главы Турции и США провели переговоры по телефону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости переговоров между РФ и Украиной для предотвращения эскалации. Об этом он говорил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Продление украинского конфликта повысит риски и поэтому необходимо возобновить дипломатические переговоры. Контакты глав российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — уточнил Эрдоган. Об этом он сказал в разговоре с российским лидером. Его слова передает Sondakika. Также они обсудили создание газового хаба. Ранее президент Турции поблагодарил Владимира Путина за продление зерновой сделки. Об этом он сообщил в Twtter.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости переговоров между РФ и Украиной для предотвращения эскалации. Об этом он говорил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Продление украинского конфликта повысит риски и поэтому необходимо возобновить дипломатические переговоры. Контакты глав российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — уточнил Эрдоган. Об этом он сказал в разговоре с российским лидером. Его слова передает Sondakika. Также они обсудили создание газового хаба. Ранее президент Турции поблагодарил Владимира Путина за продление зерновой сделки. Об этом он сообщил в Twtter.