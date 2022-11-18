Эрдоган предложил Путину встретиться с властями США и Украины

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Главы Турции и США провели переговоры по телефону Фото:

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости переговоров между РФ и Украиной для предотвращения эскалации. Об этом он говорил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Продление украинского конфликта повысит риски и поэтому необходимо возобновить дипломатические переговоры. Контакты глав российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — уточнил Эрдоган. Об этом он сказал в разговоре с российским лидером. Его слова передает Sondakika. Также они обсудили создание газового хаба.

Ранее президент Турции поблагодарил Владимира Путина за продление зерновой сделки. Об этом он сообщил в Twtter.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости переговоров между РФ и Украиной для предотвращения эскалации. Об этом он говорил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Продление украинского конфликта повысит риски и поэтому необходимо возобновить дипломатические переговоры. Контакты глав российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — уточнил Эрдоган. Об этом он сказал в разговоре с российским лидером. Его слова передает Sondakika. Также они обсудили создание газового хаба. Ранее президент Турции поблагодарил Владимира Путина за продление зерновой сделки. Об этом он сообщил в Twtter.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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