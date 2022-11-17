Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки

Эрдоган выразил благодарность Путину за продление зерновой сделки
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента России Владимира Путина за продление зерновой сделки. Благодарность Эрдоган написал в Twitter.
«Я выражаю благодарность Организации Объединенных Наций (ООН), Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые проявили волю к продлению соглашения. Поздравляю всех, кто приложил свой труд», — написал Эрдоган.
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