Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки

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Эрдоган выразил благодарность Путину за продление зерновой сделки Фото:
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента России Владимира Путина за продление зерновой сделки. Благодарность Эрдоган написал в Twitter.

«Я выражаю благодарность Организации Объединенных Наций (ООН), Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые проявили волю к продлению соглашения. Поздравляю всех, кто приложил свой труд», — написал Эрдоган.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента России Владимира Путина за продление зерновой сделки. Благодарность Эрдоган написал в Twitter. «Я выражаю благодарность Организации Объединенных Наций (ООН), Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые проявили волю к продлению соглашения. Поздравляю всех, кто приложил свой труд», — написал Эрдоган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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