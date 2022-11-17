Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки 17 ноября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 + Эрдоган выразил благодарность Путину за продление зерновой сделки Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента России Владимира Путина за продление зерновой сделки. Благодарность Эрдоган написал в Twitter. «Я выражаю благодарность Организации Объединенных Наций (ООН), Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые проявили волю к продлению соглашения. Поздравляю всех, кто приложил свой труд», — написал Эрдоган. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента России Владимира Путина за продление зерновой сделки. Благодарность Эрдоган написал в Twitter. «Я выражаю благодарность Организации Объединенных Наций (ООН), Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые проявили волю к продлению соглашения. Поздравляю всех, кто приложил свой труд», — написал Эрдоган. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям