Сенатор от ХМАО оправдался за скандальный разговор с раненым солдатом в госпитале

18 ноября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Сенатор обвинил во всем пиарщиков из недружественных стран Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков заявил, что его разговор с раненым во время СВО солдатом в московском госпитале, которому ампутировали ноги, был вырван из контекста и неверно растиражирован в СМИ. Политик в своем telegram-канале написал, что лишь хотел приободрить военнослужащего. «В интернете завирусилось 12-секундное обрезанное видео, где я говорю ребятам, получившим ранения в зоне СВО, что если у них есть колени, то они смогут бегать. Оно ожидаемо вызвало много хейта. Я действительно посещал в военном госпитале наших солдат. Если вы посмотрите два двухминутных видео в моих соцсетях про посещение военного госпиталя за 14 ноября, все встанет на свои места. Считаю, что вырывание из контекста моих слов про колени и бег — дело рук грязных пиарщиков из недружественных стран», — заявил Исаков. Как сообщил сенатор, поддержать раненых на СВО солдат в госпиталь он пришел не один, а с лучшими игроками следж-хоккейного клуба «Югра» Ильей Волковым и Артемом Карапухиным. Оба спортсмена ходят с протезами ноги. «Тем самым мы хотели поддержать парней, получивших осколочные ранения, и показать, что полноценная жизнь на протезах возможна. И при желании можно найти себя в адаптивном спорте, и в обычной жизни», — добавил Исаков. При этом сенатор отметил, что имеет большой опыт работы с людьми с ограниченными возможностями. Исаков десять лет тренировал инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и слабослышащих. Многие его ученики добились высот в спорте и стали чемпионами России, Европы и мира. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор из ХМАО назвал дочь от первого брака Диану Исакову предателем из-за критики спецоперации. Исаков также уточнил, что в апреле его дочь принимала участие в акции против спецоперации. Уговоры отца не делать этого, по его собственным словам, не возымели никакого результата.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков заявил, что его разговор с раненым во время СВО солдатом в московском госпитале, которому ампутировали ноги, был вырван из контекста и неверно растиражирован в СМИ. Политик в своем telegram-канале написал, что лишь хотел приободрить военнослужащего. «В интернете завирусилось 12-секундное обрезанное видео, где я говорю ребятам, получившим ранения в зоне СВО, что если у них есть колени, то они смогут бегать. Оно ожидаемо вызвало много хейта. Я действительно посещал в военном госпитале наших солдат. Если вы посмотрите два двухминутных видео в моих соцсетях про посещение военного госпиталя за 14 ноября, все встанет на свои места. Считаю, что вырывание из контекста моих слов про колени и бег — дело рук грязных пиарщиков из недружественных стран», — заявил Исаков. Как сообщил сенатор, поддержать раненых на СВО солдат в госпиталь он пришел не один, а с лучшими игроками следж-хоккейного клуба «Югра» Ильей Волковым и Артемом Карапухиным. Оба спортсмена ходят с протезами ноги. «Тем самым мы хотели поддержать парней, получивших осколочные ранения, и показать, что полноценная жизнь на протезах возможна. И при желании можно найти себя в адаптивном спорте, и в обычной жизни», — добавил Исаков. При этом сенатор отметил, что имеет большой опыт работы с людьми с ограниченными возможностями. Исаков десять лет тренировал инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и слабослышащих. Многие его ученики добились высот в спорте и стали чемпионами России, Европы и мира. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор из ХМАО назвал дочь от первого брака Диану Исакову предателем из-за критики спецоперации. Исаков также уточнил, что в апреле его дочь принимала участие в акции против спецоперации. Уговоры отца не делать этого, по его собственным словам, не возымели никакого результата.