В Екатеринбург с внезапной проверкой прибыл федеральный министр

Михаил Мурашко 19 ноября будет работать в Екатеринбурге
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала. Рабочую встречу он проведет в Центральной городской больнице №20 Екатеринбурга.
«Глава Минздрава РФ прилетел в Екатеринбург. С рабочим визитом он посетит ЦГБ №20», — отметил собеседник агентства.
Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетал в Екатеринбург на форум «Здравоохранение Урала». На мероприятии он провел рабочие встречи с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и региональным губернатором Евгением Куйвашевым.
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