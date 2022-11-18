В Екатеринбург с внезапной проверкой прибыл федеральный министр

Глава Минздрава РФ Мурашко посетит больницу №20 в Екатеринбурге

19 ноября 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко 19 ноября будет работать в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала. Рабочую встречу он проведет в Центральной городской больнице №20 Екатеринбурга. «Глава Минздрава РФ прилетел в Екатеринбург. С рабочим визитом он посетит ЦГБ №20», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетал в Екатеринбург на форум «Здравоохранение Урала». На мероприятии он провел рабочие встречи с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и региональным губернатором Евгением Куйвашевым.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала. Рабочую встречу он проведет в Центральной городской больнице №20 Екатеринбурга. «Глава Минздрава РФ прилетел в Екатеринбург. С рабочим визитом он посетит ЦГБ №20», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетал в Екатеринбург на форум «Здравоохранение Урала». На мероприятии он провел рабочие встречи с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и региональным губернатором Евгением Куйвашевым.