18 ноября 2022

В Екатеринбург с внезапной проверкой прибыл федеральный министр

Глава Минздрава РФ Мурашко посетит больницу №20 в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Михаил Мурашко 19 ноября будет работать в Екатеринбурге Фото:

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала. Рабочую встречу он проведет в Центральной городской больнице №20 Екатеринбурга.

«Глава Минздрава РФ прилетел в Екатеринбург. С рабочим визитом он посетит ЦГБ №20», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетал в Екатеринбург на форум «Здравоохранение Урала». На мероприятии он провел рабочие встречи с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и региональным губернатором Евгением Куйвашевым.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала. Рабочую встречу он проведет в Центральной городской больнице №20 Екатеринбурга. «Глава Минздрава РФ прилетел в Екатеринбург. С рабочим визитом он посетит ЦГБ №20», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетал в Екатеринбург на форум «Здравоохранение Урала». На мероприятии он провел рабочие встречи с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и региональным губернатором Евгением Куйвашевым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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