Глава Минздрава РФ летит в Екатеринбург. Его ждут полпред и губернатор

11 апреля 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко 12 апреля будет работать в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Екатеринбург на международный форум «Здравоохранение Урала». Федерального чиновника ждут 12 апреля, он встретится с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в свердловском департаменте информполитики. «Министр Михаил Мурашко, полномочный представитель президента Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев дадут старт работе международной выставки-форума „Здравоохранение Урала — 2022“. В рамках выставки состоится 3-й межрегиональный медицинский форум УрФО „Технологии эффективного здравоохранения“», — сообщили в департаменте информполтики. Программа предусматривает более 40 мероприятий, запланированы выступления 600 федеральных и зарубежных экспертов в области медицины. Форум пройдет на площадке центра «Екатеринбург-Экспо». В предыдущий раз Мурашко в Екатеринбурге ждали в октябре 2021 года. Ожидалось, что глава Минздрава РФ откроет новый блок МНТК «Микрохирургия глаза» — вместе с Куйвашевым и Якушевым. Однако в последний момент приезд министра отменился. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Екатеринбург на международный форум «Здравоохранение Урала». Федерального чиновника ждут 12 апреля, он встретится с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в свердловском департаменте информполитики. «Министр Михаил Мурашко, полномочный представитель президента Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев дадут старт работе международной выставки-форума „Здравоохранение Урала — 2022“. В рамках выставки состоится 3-й межрегиональный медицинский форум УрФО „Технологии эффективного здравоохранения“», — сообщили в департаменте информполтики. Программа предусматривает более 40 мероприятий, запланированы выступления 600 федеральных и зарубежных экспертов в области медицины. Форум пройдет на площадке центра «Екатеринбург-Экспо». В предыдущий раз Мурашко в Екатеринбурге ждали в октябре 2021 года. Ожидалось, что глава Минздрава РФ откроет новый блок МНТК «Микрохирургия глаза» — вместе с Куйвашевым и Якушевым. Однако в последний момент приезд министра отменился.