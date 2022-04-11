Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Екатеринбург на международный форум «Здравоохранение Урала». Федерального чиновника ждут 12 апреля, он встретится с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в свердловском департаменте информполитики.
«Министр Михаил Мурашко, полномочный представитель президента Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев дадут старт работе международной выставки-форума „Здравоохранение Урала — 2022“. В рамках выставки состоится 3-й межрегиональный медицинский форум УрФО „Технологии эффективного здравоохранения“», — сообщили в департаменте информполтики.
Программа предусматривает более 40 мероприятий, запланированы выступления 600 федеральных и зарубежных экспертов в области медицины. Форум пройдет на площадке центра «Екатеринбург-Экспо».
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Екатеринбург на международный форум «Здравоохранение Урала». Федерального чиновника ждут 12 апреля, он встретится с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в свердловском департаменте информполитики. «Министр Михаил Мурашко, полномочный представитель президента Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев дадут старт работе международной выставки-форума „Здравоохранение Урала — 2022“. В рамках выставки состоится 3-й межрегиональный медицинский форум УрФО „Технологии эффективного здравоохранения“», — сообщили в департаменте информполтики. Программа предусматривает более 40 мероприятий, запланированы выступления 600 федеральных и зарубежных экспертов в области медицины. Форум пройдет на площадке центра «Екатеринбург-Экспо». В предыдущий раз Мурашко в Екатеринбурге ждали в октябре 2021 года. Ожидалось, что глава Минздрава РФ откроет новый блок МНТК «Микрохирургия глаза» — вместе с Куйвашевым и Якушевым. Однако в последний момент приезд министра отменился.