Депутат Хинштейн: сотрудники сотен компаний РФ работают почти круглые сутки на помощь фронту

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Александр Хинштейн на презентации своей книги
Хинштейн оценил стремление россиян помочь солдатам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 500 предприятий по всей России обеспечивают российских солдат необходимой продукцией в рамках движения «За работу». Их количество продолжает расти, а некоторые из них трудятся «практически круглосуточно». Так депутат Госдумы Александр Хинштейн оценил стремление россиян помочь солдатам.

«Люди практически круглосуточно трудятся, чтобы наши солдаты и мобилизованные ни в чем не нуждались», — написал Хинштейн на своей странице «ВКонтакте». Он выразил уверенность, что, благодаря такой инициативности россиян, удастся «еще больше помочь солдатам, которые сейчас сражаются на передовой».

Участников спецоперации помогают оснащать неравнодушные организации и предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, а также крупные промышленники. Для того, чтобы сделать свою помощь еще более эффективной, некоторые из них перепрофилировали свои производства. Предприятия обеспечивают российских солдат носилками, спальными мешками, бронежилетами, балаклавами, перчатками, нательным бельем, и прочим необходимым оснащением. «Число таких производств постоянно увеличивается и при необходимости может вырасти в несколько раз», — убежден замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.

Общественный проект «За работу» объединяет и собирает истории таких организаций со всей России. Главы 21 региона поделились на своих страницах в соцсетях видео о том, как предприятия помогают российской армии. Видео уже начали набирать популярность.

Так, в проекте приняло участие и швейное производство из Самарской области, чью инициативность также оценил Хинштейн. «Теперь в числе этих предприятий и швейное производство из Самарской области», — отметил он, подчеркнув, что подобное стремление говорит о сильном чувстве единения россиян и их любви к Родине.

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Более 500 предприятий по всей России обеспечивают российских солдат необходимой продукцией в рамках движения «За работу». Их количество продолжает расти, а некоторые из них трудятся «практически круглосуточно». Так депутат Госдумы Александр Хинштейн оценил стремление россиян помочь солдатам. «Люди практически круглосуточно трудятся, чтобы наши солдаты и мобилизованные ни в чем не нуждались», — написал Хинштейн на своей странице «ВКонтакте». Он выразил уверенность, что, благодаря такой инициативности россиян, удастся «еще больше помочь солдатам, которые сейчас сражаются на передовой». Участников спецоперации помогают оснащать неравнодушные организации и предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, а также крупные промышленники. Для того, чтобы сделать свою помощь еще более эффективной, некоторые из них перепрофилировали свои производства. Предприятия обеспечивают российских солдат носилками, спальными мешками, бронежилетами, балаклавами, перчатками, нательным бельем, и прочим необходимым оснащением. «Число таких производств постоянно увеличивается и при необходимости может вырасти в несколько раз», — убежден замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Общественный проект «За работу» объединяет и собирает истории таких организаций со всей России. Главы 21 региона поделились на своих страницах в соцсетях видео о том, как предприятия помогают российской армии. Видео уже начали набирать популярность. Так, в проекте приняло участие и швейное производство из Самарской области, чью инициативность также оценил Хинштейн. «Теперь в числе этих предприятий и швейное производство из Самарской области», — отметил он, подчеркнув, что подобное стремление говорит о сильном чувстве единения россиян и их любви к Родине.
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