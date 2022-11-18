Военнослужащие 359-го Смоленского мотострелкового полка опровергли информацию украинских СМИ об отсутствии вооружения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах Херсонской области.
«Мы, военнослужащие 359-го Смоленского мотострелкового полка, хотим записать опровержение тому, что нас якобы не снабжают, не обеспечивают, что у нас нет никакой минометной и танковой поддержки — все это сплошная ложь», — заявил один из военнослужащих полка. Он подчеркнул, что бойцы обеспечены всем необходимым, сыты и готовы к бою.
Ранее украинские СМИ начали распространять видео, на котором около 100 человек в балаклавах, представившиеся военнослужащими одного из полков Смоленской области, заявляют, что вынуждены покинуть свои позиции из-за обстрелов ВСУ. По их словам, они остались без огневой поддержки и не могут связаться с командованием. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.
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Военнослужащие 359-го Смоленского мотострелкового полка опровергли информацию украинских СМИ об отсутствии вооружения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах Херсонской области. «Мы, военнослужащие 359-го Смоленского мотострелкового полка, хотим записать опровержение тому, что нас якобы не снабжают, не обеспечивают, что у нас нет никакой минометной и танковой поддержки — все это сплошная ложь», — заявил один из военнослужащих полка. Он подчеркнул, что бойцы обеспечены всем необходимым, сыты и готовы к бою. Ранее украинские СМИ начали распространять видео, на котором около 100 человек в балаклавах, представившиеся военнослужащими одного из полков Смоленской области, заявляют, что вынуждены покинуть свои позиции из-за обстрелов ВСУ. По их словам, они остались без огневой поддержки и не могут связаться с командованием. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.