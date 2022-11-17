Минобороны РФ опровергло фейк об «отступающих» военнослужащих в ходе спецоперации

17 ноября 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

МО РФ опровергло видео, на котором якобы российские солдаты говорят о вынужденном отступлении Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Обращение «военнослужащих» одного из полков войск Смоленской области, пожаловавшихся на отсутствие артиллерийской поддержи и связи с командованием в ходе СВО, является постановочным. Видео направлено на дискредитацию деятельности ВС РФ, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. «Видеообращение, записанное якобы „военнослужащими“ одного из полков территориальных войск Смоленской области, которые к тому же представились мобилизованными гражданами, является постановочным. Установлено, что данное подразделение находится на своих позициях, не подвергаясь огневому обстрелу», — пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство. В видео более 100 человек в балаклавах говорят, что вынуждены покинуть занимаемые позиции из-за обстрелов со стороны ВСУ. При этом, мужчины жалуются, что остались без огневой поддержки и не могут связаться с командованием. В НЦУО подчеркнули, что в соцсетях продолжают распространять фейки о тяжелом положении российских солдат в зоне спецоперации, чтобы дискредитировать ВС РФ. Ранее Минобороны РФ обвинило Киев в создании фейков о мобилизации в России. Украина распространяла фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. В Госдуме заявили, что в РФ нет поводов для новой мобилизации. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.

Обращение «военнослужащих» одного из полков войск Смоленской области, пожаловавшихся на отсутствие артиллерийской поддержи и связи с командованием в ходе СВО, является постановочным. Видео направлено на дискредитацию деятельности ВС РФ, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. «Видеообращение, записанное якобы „военнослужащими“ одного из полков территориальных войск Смоленской области, которые к тому же представились мобилизованными гражданами, является постановочным. Установлено, что данное подразделение находится на своих позициях, не подвергаясь огневому обстрелу», — пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство. В видео более 100 человек в балаклавах говорят, что вынуждены покинуть занимаемые позиции из-за обстрелов со стороны ВСУ. При этом, мужчины жалуются, что остались без огневой поддержки и не могут связаться с командованием. В НЦУО подчеркнули, что в соцсетях продолжают распространять фейки о тяжелом положении российских солдат в зоне спецоперации, чтобы дискредитировать ВС РФ. Ранее Минобороны РФ обвинило Киев в создании фейков о мобилизации в России. Украина распространяла фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. В Госдуме заявили, что в РФ нет поводов для новой мобилизации. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.