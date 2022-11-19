Всем пострадавшим при взрыве на Сахалине выделят новое жилье

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Последствия обрушения старого здания на Радищева. Екатеринбург , старый дом, развалины, обрушение, разрушенный дом, разрушенное здание
Оставшимся без жилья людям выплатят по 500 тысяч рублей Фото:

Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме поселка Тымовский на Сахалине получат новое жилье. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Никого из пострадавших в беде не оставим. Каждая семья получит материальную помощь. И самое главное, предоставим жилье. Сначала временное, а потом и постоянное», — написал Лимаренко в своем telegram-канале.

Кроме того, администрация города выделит по 30 тысяч рублей на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир и по 500 тысяч рублей потерявшим жилье семьям. Родственники погибших получат по миллиону рублей, а пострадавшим, которые в данный момент находятся больнице, выплатят 400 тысяч, добавил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что на Сахалине из-за взрыва обрушился пятиэтажный дом. В результате инцидента погибли девять человек, четверо из них — дети. Предполагается, что причиной был взрыв газового баллона.

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Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме поселка Тымовский на Сахалине получат новое жилье. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Никого из пострадавших в беде не оставим. Каждая семья получит материальную помощь. И самое главное, предоставим жилье. Сначала временное, а потом и постоянное», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Кроме того, администрация города выделит по 30 тысяч рублей на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир и по 500 тысяч рублей потерявшим жилье семьям. Родственники погибших получат по миллиону рублей, а пострадавшим, которые в данный момент находятся больнице, выплатят 400 тысяч, добавил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что на Сахалине из-за взрыва обрушился пятиэтажный дом. В результате инцидента погибли девять человек, четверо из них — дети. Предполагается, что причиной был взрыв газового баллона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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