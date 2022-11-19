Всем пострадавшим при взрыве на Сахалине выделят новое жилье

19 ноября 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Оставшимся без жилья людям выплатят по 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме поселка Тымовский на Сахалине получат новое жилье. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Никого из пострадавших в беде не оставим. Каждая семья получит материальную помощь. И самое главное, предоставим жилье. Сначала временное, а потом и постоянное», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Кроме того, администрация города выделит по 30 тысяч рублей на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир и по 500 тысяч рублей потерявшим жилье семьям. Родственники погибших получат по миллиону рублей, а пострадавшим, которые в данный момент находятся больнице, выплатят 400 тысяч, добавил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что на Сахалине из-за взрыва обрушился пятиэтажный дом. В результате инцидента погибли девять человек, четверо из них — дети. Предполагается, что причиной был взрыв газового баллона.

Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме поселка Тымовский на Сахалине получат новое жилье. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Никого из пострадавших в беде не оставим. Каждая семья получит материальную помощь. И самое главное, предоставим жилье. Сначала временное, а потом и постоянное», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Кроме того, администрация города выделит по 30 тысяч рублей на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир и по 500 тысяч рублей потерявшим жилье семьям. Родственники погибших получат по миллиону рублей, а пострадавшим, которые в данный момент находятся больнице, выплатят 400 тысяч, добавил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что на Сахалине из-за взрыва обрушился пятиэтажный дом. В результате инцидента погибли девять человек, четверо из них — дети. Предполагается, что причиной был взрыв газового баллона.