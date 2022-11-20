На место пожара прибыли спасательные службы, сообщают в МЧС
Из-за пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы рухнуло здание. Об этом заявили экстренные службы.
«Здание обрушилось во время пожара в центре Москвы на площади 500 квадратных метров», — приводят РИА Новости сообщение МЧС. Они добавили, что из здания были эвакуированы 7 человек. Также МЧС сообщает, что площадь пожара увеличилось до 2 тысяч «квадратов».
Пожар произошел 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. На место пришествия прибыли спасательные службы.
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