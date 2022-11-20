Из-за пожара в центре Москвы рухнуло здание. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
На место пожара прибыли спасательные службы, сообщают в МЧС Фото:

Из-за пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы рухнуло здание. Об этом заявили экстренные службы.

«Здание обрушилось во время пожара в центре Москвы на площади 500 квадратных метров», — приводят РИА Новости сообщение МЧС. Они добавили, что из здания были эвакуированы 7 человек. Также МЧС сообщает, что площадь пожара увеличилось до 2 тысяч «квадратов».

Пожар произошел 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. На место пришествия прибыли спасательные службы.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Из-за пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы рухнуло здание. Об этом заявили экстренные службы. «Здание обрушилось во время пожара в центре Москвы на площади 500 квадратных метров», — приводят РИА Новости сообщение МЧС. Они добавили, что из здания были эвакуированы 7 человек. Также МЧС сообщает, что площадь пожара увеличилось до 2 тысяч «квадратов». Пожар произошел 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. На место пришествия прибыли спасательные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...