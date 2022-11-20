В Челябинске начали монтировать новогоднюю иллюминацию

За установкой праздничной иллюминации лично следит мэр города Наталья Котова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начался монтаж новогодней иллюминации и праздничных конструкций. Об этом 21 ноября сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«В Челябинске идет подготовка к Новому году. Монтаж новогодней иллюминации и праздничных конструкции идет по графику», — заявил Ксензов.

В начале декабря город засияет. Все работы планируем закончить до 10 декабря, отметил вице-мэр по дорожному хозяйству.

За установкой праздничной иллюминации в Челябинске лично следит мэр города Наталья Котова. Она просит подчиненных отчитываться о сроках установки иллюминации и требует сделать город праздничным.