20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Челябинске начали монтировать новогоднюю иллюминацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюминация к Новому году на Кировке. Челябинск, гирлянды, кировка, иллюминация
За установкой праздничной иллюминации лично следит мэр города Наталья Котова Фото:

В Челябинске начался монтаж новогодней иллюминации и праздничных конструкций. Об этом 21 ноября сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«В Челябинске идет подготовка к Новому году. Монтаж новогодней иллюминации и праздничных конструкции идет по графику», — заявил Ксензов.

В начале декабря город засияет. Все работы планируем закончить до 10 декабря, отметил вице-мэр по дорожному хозяйству.

За установкой праздничной иллюминации в Челябинске лично следит мэр города Наталья Котова. Она просит подчиненных отчитываться о сроках установки иллюминации и требует сделать город праздничным.

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В Челябинске начался монтаж новогодней иллюминации и праздничных конструкций. Об этом 21 ноября сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «В Челябинске идет подготовка к Новому году. Монтаж новогодней иллюминации и праздничных конструкции идет по графику», — заявил Ксензов. В начале декабря город засияет. Все работы планируем закончить до 10 декабря, отметил вице-мэр по дорожному хозяйству. За установкой праздничной иллюминации в Челябинске лично следит мэр города Наталья Котова. Она просит подчиненных отчитываться о сроках установки иллюминации и требует сделать город праздничным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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