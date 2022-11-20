20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Тюмени рассказали о значимости предприятия, которое откроет Путин

Путин откроет в Тюмени племенной репродуктор индейки
© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, индейка
Новый репродуктор индейки покроет 20% потребности российского рынка в яйце Фото:

Племенной репродуктор индейки, который 21 ноября откроет по ВКС в Тюменской области президент РФ Владимир Путин, покроет существенную часть потребности России в яйце. Именно этим объясняется значимость проекта, рассказал URA.RU источник в правительстве региона.

«Новый репродуктор покроет 20% потребности российского рынка в яйце — это очень значимый проект. Этим и объясняется интерес главы государства», — рассказал инсайдер.

Ранее правительство Тюменской области сообщало, что в открытии племенного репродуктора в Исетском районе примет участие (по ВКС) также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. «В ходе мероприятия Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики», — рассказали власти. Репродуктор построила компания «Дамате», размер инвестиций составил 6 млрд рублей.

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Племенной репродуктор индейки, который 21 ноября откроет по ВКС в Тюменской области президент РФ Владимир Путин, покроет существенную часть потребности России в яйце. Именно этим объясняется значимость проекта, рассказал URA.RU источник в правительстве региона. «Новый репродуктор покроет 20% потребности российского рынка в яйце — это очень значимый проект. Этим и объясняется интерес главы государства», — рассказал инсайдер. Ранее правительство Тюменской области сообщало, что в открытии племенного репродуктора в Исетском районе примет участие (по ВКС) также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. «В ходе мероприятия Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики», — рассказали власти. Репродуктор построила компания «Дамате», размер инвестиций составил 6 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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