В Тюмени рассказали о значимости предприятия, которое откроет Путин

Путин откроет в Тюмени племенной репродуктор индейки

21 ноября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Новый репродуктор индейки покроет 20% потребности российского рынка в яйце Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Племенной репродуктор индейки, который 21 ноября откроет по ВКС в Тюменской области президент РФ Владимир Путин, покроет существенную часть потребности России в яйце. Именно этим объясняется значимость проекта, рассказал URA.RU источник в правительстве региона. «Новый репродуктор покроет 20% потребности российского рынка в яйце — это очень значимый проект. Этим и объясняется интерес главы государства», — рассказал инсайдер. Ранее правительство Тюменской области сообщало, что в открытии племенного репродуктора в Исетском районе примет участие (по ВКС) также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. «В ходе мероприятия Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики», — рассказали власти. Репродуктор построила компания «Дамате», размер инвестиций составил 6 млрд рублей.

Племенной репродуктор индейки, который 21 ноября откроет по ВКС в Тюменской области президент РФ Владимир Путин, покроет существенную часть потребности России в яйце. Именно этим объясняется значимость проекта, рассказал URA.RU источник в правительстве региона. «Новый репродуктор покроет 20% потребности российского рынка в яйце — это очень значимый проект. Этим и объясняется интерес главы государства», — рассказал инсайдер. Ранее правительство Тюменской области сообщало, что в открытии племенного репродуктора в Исетском районе примет участие (по ВКС) также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. «В ходе мероприятия Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики», — рассказали власти. Репродуктор построила компания «Дамате», размер инвестиций составил 6 млрд рублей.