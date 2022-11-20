В Тюмени рассказали о значимости предприятия, которое откроет Путин

Племенной репродуктор индейки, который 21 ноября откроет по ВКС в Тюменской области президент РФ Владимир Путин, покроет существенную часть потребности России в яйце. Именно этим объясняется значимость проекта, рассказал URA.RU источник в правительстве региона.
«Новый репродуктор покроет 20% потребности российского рынка в яйце — это очень значимый проект. Этим и объясняется интерес главы государства», — рассказал инсайдер.
Ранее правительство Тюменской области сообщало, что в открытии племенного репродуктора в Исетском районе примет участие (по ВКС) также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. «В ходе мероприятия Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики», — рассказали власти. Репродуктор построила компания «Дамате», размер инвестиций составил 6 млрд рублей.
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