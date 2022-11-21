Вице-спикер Совфеда назвал условие для переговоров с Украиной

Вице-спикер Косачев: переговоры с Киевом возможны только после смены власти Украины

21 ноября 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Украина должна исполнять обязательства, прописанные в минских соглашениях Фото: Василий Заболотных © URA.RU Переговоры Москвы и Киева возможны лишь после смены власти Украины. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Реальная нормализация [дипломатических отношений], на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине», — приводит слова дипломата «Аргументы и факты». Он также выразил надежду на то, что в этот раз смена власти произойдет конституционным путем. По словам Косачева, Киев нужно принуждать к исполнению обязательств, указанных в минских соглашениях. Несмотря на то, что договоры уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах. После начала спецоперации, Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта с Украиной. Президент страны Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с РФ, сообщает LIfe . Позже стало известно о том, что и США оставили попытки подтолкнуть Киев к дипломатии. Причиной тому стало желание американских производителей оружия получать прибыль от продолжительного конфликта.

Переговоры Москвы и Киева возможны лишь после смены власти Украины. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Реальная нормализация [дипломатических отношений], на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине», — приводит слова дипломата «Аргументы и факты». Он также выразил надежду на то, что в этот раз смена власти произойдет конституционным путем. По словам Косачева, Киев нужно принуждать к исполнению обязательств, указанных в минских соглашениях. Несмотря на то, что договоры уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах. После начала спецоперации, Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта с Украиной. Президент страны Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с РФ, сообщает LIfe. Позже стало известно о том, что и США оставили попытки подтолкнуть Киев к дипломатии. Причиной тому стало желание американских производителей оружия получать прибыль от продолжительного конфликта.