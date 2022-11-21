Польша не дала Лаврову принять участие в заседании ОБСЕ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, портрет, пмэф-2016
Россия, по мнению польских дипломатов, не является той страной, которая желает добиться безопасности в Европе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша с целью максимальной изоляции России отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Именно отсюда — такое решение об отстранении главы МИД РФ от заседания», — цитирует Яблоньского польский телеканал TVP. По мнению польского дипломата, заседание состоит из тех представителей, которые реально заинтересованы в установлении безопасности в Европе. Россия в их число не входит, заключил замминистра МИД Польши.

В МИД РФ решение об отстранении Лаврова от заседания назвали беспрецедентным и провокационным. Помимо этого, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил об отказе в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, передает RT. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о попытке Украины и Польши столкнуть лбами Россию и НАТО, сообщает «Царьград».

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша с целью максимальной изоляции России отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. «Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Именно отсюда — такое решение об отстранении главы МИД РФ от заседания», — цитирует Яблоньского польский телеканал TVP. По мнению польского дипломата, заседание состоит из тех представителей, которые реально заинтересованы в установлении безопасности в Европе. Россия в их число не входит, заключил замминистра МИД Польши. В МИД РФ решение об отстранении Лаврова от заседания назвали беспрецедентным и провокационным. Помимо этого, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил об отказе в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, передает RT. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о попытке Украины и Польши столкнуть лбами Россию и НАТО, сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...