Польша не дала Лаврову принять участие в заседании ОБСЕ

21 ноября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Россия, по мнению польских дипломатов, не является той страной, которая желает добиться безопасности в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша с целью максимальной изоляции России отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. «Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Именно отсюда — такое решение об отстранении главы МИД РФ от заседания», — цитирует Яблоньского польский телеканал TVP. По мнению польского дипломата, заседание состоит из тех представителей, которые реально заинтересованы в установлении безопасности в Европе. Россия в их число не входит, заключил замминистра МИД Польши. В МИД РФ решение об отстранении Лаврова от заседания назвали беспрецедентным и провокационным. Помимо этого, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил об отказе в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, передает RT. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о попытке Украины и Польши столкнуть лбами Россию и НАТО, сообщает «Царьград».

Польша с целью максимальной изоляции России отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. «Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Именно отсюда — такое решение об отстранении главы МИД РФ от заседания», — цитирует Яблоньского польский телеканал TVP. По мнению польского дипломата, заседание состоит из тех представителей, которые реально заинтересованы в установлении безопасности в Европе. Россия в их число не входит, заключил замминистра МИД Польши. В МИД РФ решение об отстранении Лаврова от заседания назвали беспрецедентным и провокационным. Помимо этого, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил об отказе в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, передает RT. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о попытке Украины и Польши столкнуть лбами Россию и НАТО, сообщает «Царьград».