Пушилин сообщил о возвращении 50 военных РФ из плена ВСУ

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Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных
Обмен произошел в формате 50 на 50 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Между Россией и Украиной произошел обмен пленных в формате 50 на 50. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

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Между Россией и Украиной произошел обмен пленных в формате 50 на 50. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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