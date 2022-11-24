Пушилин сообщил о возвращении 50 военных РФ из плена ВСУ

Между Россией и Украиной произошел обмен пленных в формате 50 на 50. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
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Между Россией и Украиной произошел обмен пленных в формате 50 на 50. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — написал Пушилин в своем telegram-канале.