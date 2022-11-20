В курганских школах не хватает учителей ОБЖ с военным опытом

21 ноября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Родители курганских школьников и бывшие военные рассказали о проблеме с учителями ОБЖ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школах Курганской области не хватает преподавателей ОБЖ с военным опытом. Такими наблюдениями с URА.RU поделились инсайдеры из числа бывших военных и родители школьников. То, что такая проблема существует, подтвердили в региональном департаменте образования и науки. «В Кургане очень не хватает преподавателей ОБЖ, которые бы являлись офицерами запаса. Обычно преподают женщины, не обладающие необходимыми практическими знаниями. Если было бы больше офицеров запаса в образовании, то дети по-другому относились к предмету. Это помогло бы в патриотическом воспитании», — подчеркнул источник из числа бывших военных. Родители школьников подтвердили существование проблемы с преподаванием ОБЖ. По их словам, бывает, что этот урок ведет учитель музыки. В департаменте образования и науки Курганской области сообщили, что в курганских школах есть учителя ОБЖ, которые служили, но их немного. «Например, в школе №40 есть такой педагог. В глядянской школе преподает бывший силовик. Но их немного, к сожалению. К тому же, офицеры в отставке не готовы идти работать в школы. Плюс нужно еще иметь профильное образование или пройти переподготовку», — добавили в департаменте образования и науки. Курганские чиновники уточнили, что их приглашают на различные встречи с подрастающим поколением, открытые уроки и экскурсии. «Чтобы дети видели мужчин в форме. Могли им задать вопросы», — пояснили в ведомстве Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники обратились к ветеранам боевых действий с просьбой подключаться к работе по патриотическому воспитанию школьников. Бывшие и действующие военные, ветераны силовых структур могут договориться с любой школой и провести интересный урок для учеников, рассказать о своем боевом опыте.

В школах Курганской области не хватает преподавателей ОБЖ с военным опытом. Такими наблюдениями с URА.RU поделились инсайдеры из числа бывших военных и родители школьников. То, что такая проблема существует, подтвердили в региональном департаменте образования и науки. «В Кургане очень не хватает преподавателей ОБЖ, которые бы являлись офицерами запаса. Обычно преподают женщины, не обладающие необходимыми практическими знаниями. Если было бы больше офицеров запаса в образовании, то дети по-другому относились к предмету. Это помогло бы в патриотическом воспитании», — подчеркнул источник из числа бывших военных. Родители школьников подтвердили существование проблемы с преподаванием ОБЖ. По их словам, бывает, что этот урок ведет учитель музыки. В департаменте образования и науки Курганской области сообщили, что в курганских школах есть учителя ОБЖ, которые служили, но их немного. «Например, в школе №40 есть такой педагог. В глядянской школе преподает бывший силовик. Но их немного, к сожалению. К тому же, офицеры в отставке не готовы идти работать в школы. Плюс нужно еще иметь профильное образование или пройти переподготовку», — добавили в департаменте образования и науки. Курганские чиновники уточнили, что их приглашают на различные встречи с подрастающим поколением, открытые уроки и экскурсии. «Чтобы дети видели мужчин в форме. Могли им задать вопросы», — пояснили в ведомстве Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники обратились к ветеранам боевых действий с просьбой подключаться к работе по патриотическому воспитанию школьников. Бывшие и действующие военные, ветераны силовых структур могут договориться с любой школой и провести интересный урок для учеников, рассказать о своем боевом опыте.