13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Курганские чиновники обратились к ветеранам боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Курганских ветеранов боевых действий хотят привлекать к урокам патриотизма Фото:

Власти Курганской области обратились к ветеранам боевых действий с просьбой подключаться к работе по патриотическому воспитанию. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«Все кто хочет нам помогать, мы готовы организовывать и встречи с детьми, давать возможности для реализации идей. Хочешь работать, приходи в областной Совет ветеранов. Мы вместе садимся и решаем. Давайте работать системно, четко и понятно», — призывают представители ведомства. Бывшие и действующие военные, ветераны силовых структур могут договориться с любой школой и провести интересный урок для учеников, рассказать о своем боевом опыте.

Ранее URA.RU писало, что в школах Курганской области действует региональный стандарт по патриотическому и трудовому воспитанию. В документе прописаны планы мероприятий, знания и ценности, которые должны получить школьники. Инсайдеры агентства из числа бывших военных переживали, что в регионе нет единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи и ответственного за эту сферу.

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Власти Курганской области обратились к ветеранам боевых действий с просьбой подключаться к работе по патриотическому воспитанию. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. «Все кто хочет нам помогать, мы готовы организовывать и встречи с детьми, давать возможности для реализации идей. Хочешь работать, приходи в областной Совет ветеранов. Мы вместе садимся и решаем. Давайте работать системно, четко и понятно», — призывают представители ведомства. Бывшие и действующие военные, ветераны силовых структур могут договориться с любой школой и провести интересный урок для учеников, рассказать о своем боевом опыте. Ранее URA.RU писало, что в школах Курганской области действует региональный стандарт по патриотическому и трудовому воспитанию. В документе прописаны планы мероприятий, знания и ценности, которые должны получить школьники. Инсайдеры агентства из числа бывших военных переживали, что в регионе нет единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи и ответственного за эту сферу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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