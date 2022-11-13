Курганские чиновники обратились к ветеранам боевых действий

14 ноября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганских ветеранов боевых действий хотят привлекать к урокам патриотизма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области обратились к ветеранам боевых действий с просьбой подключаться к работе по патриотическому воспитанию. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. «Все кто хочет нам помогать, мы готовы организовывать и встречи с детьми, давать возможности для реализации идей. Хочешь работать, приходи в областной Совет ветеранов. Мы вместе садимся и решаем. Давайте работать системно, четко и понятно», — призывают представители ведомства. Бывшие и действующие военные, ветераны силовых структур могут договориться с любой школой и провести интересный урок для учеников, рассказать о своем боевом опыте. Ранее URA.RU писало, что в школах Курганской области действует региональный стандарт по патриотическому и трудовому воспитанию. В документе прописаны планы мероприятий, знания и ценности, которые должны получить школьники. Инсайдеры агентства из числа бывших военных переживали, что в регионе нет единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи и ответственного за эту сферу.

Власти Курганской области обратились к ветеранам боевых действий с просьбой подключаться к работе по патриотическому воспитанию. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. «Все кто хочет нам помогать, мы готовы организовывать и встречи с детьми, давать возможности для реализации идей. Хочешь работать, приходи в областной Совет ветеранов. Мы вместе садимся и решаем. Давайте работать системно, четко и понятно», — призывают представители ведомства. Бывшие и действующие военные, ветераны силовых структур могут договориться с любой школой и провести интересный урок для учеников, рассказать о своем боевом опыте. Ранее URA.RU писало, что в школах Курганской области действует региональный стандарт по патриотическому и трудовому воспитанию. В документе прописаны планы мероприятий, знания и ценности, которые должны получить школьники. Инсайдеры агентства из числа бывших военных переживали, что в регионе нет единого подхода к патриотическому воспитанию молодежи и ответственного за эту сферу.