Генсек НАТО отказался от переговоров с Россией

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
По мнению генсека НАТО, Россия ведет себя неприемлемо Фото:

Содержательный диалог между НАТО и Россией в нынешних условиях невозможен. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Пока Россия будет продолжать так вести себя … в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога», — заявил он в ходе парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде. Трансляция ведется на сайте альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО нужно увеличить военную помощь Киеву, чтобы добиться мира на Украине. Причем на тех условиях, которые устроят Киев.

Страны НАТО не прекращают поставки вооружений Украине. В ответ на это в МИД РФ заявили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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Содержательный диалог между НАТО и Россией в нынешних условиях невозможен. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Пока Россия будет продолжать так вести себя … в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога», — заявил он в ходе парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде. Трансляция ведется на сайте альянса. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО нужно увеличить военную помощь Киеву, чтобы добиться мира на Украине. Причем на тех условиях, которые устроят Киев. Страны НАТО не прекращают поставки вооружений Украине. В ответ на это в МИД РФ заявили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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