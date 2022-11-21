Генсек НАТО отказался от переговоров с Россией

По мнению генсека НАТО, Россия ведет себя неприемлемоФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Содержательный диалог между НАТО и Россией в нынешних условиях невозможен. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Пока Россия будет продолжать так вести себя … в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога», — заявил он в ходе парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде. Трансляция ведется на сайте альянса.
Страны НАТО не прекращают поставки вооружений Украине. В ответ на это в МИД РФ заявили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Содержательный диалог между НАТО и Россией в нынешних условиях невозможен. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Пока Россия будет продолжать так вести себя … в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога», — заявил он в ходе парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде. Трансляция ведется на сайте альянса. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО нужно увеличить военную помощь Киеву, чтобы добиться мира на Украине. Причем на тех условиях, которые устроят Киев. Страны НАТО не прекращают поставки вооружений Украине. В ответ на это в МИД РФ заявили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.