Столтенберг: НАТО нарастит военную помощь Украине, чтобы добиться мира

21 ноября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг рассказал, что Украина нуждается в ПВО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО нужно увеличить военную помощь Киеву, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде. «Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должна продолжать расширять поставки Украине», — сказал Столтенберг. Трансляцию вела пресс-служба НАТО. Он отметил, что нужно поставить оружие, средства ПВО и горючее в условиях ударов России по Украине. НАТО и другие западные страны помогают Украине в связи со спецоперацией РФ там. Киев получает военную и финансовую помощь. По словам Столтенберга, у НАТО нет единства в вопросе помощи, но большинство членов все еще готовы поддерживать Киев, передает Пятый канал. Bloomberg ранее писал, что Запад собирается завершить конфликт на своих условиях.

НАТО нужно увеличить военную помощь Киеву, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде. «Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должна продолжать расширять поставки Украине», — сказал Столтенберг. Трансляцию вела пресс-служба НАТО. Он отметил, что нужно поставить оружие, средства ПВО и горючее в условиях ударов России по Украине. НАТО и другие западные страны помогают Украине в связи со спецоперацией РФ там. Киев получает военную и финансовую помощь. По словам Столтенберга, у НАТО нет единства в вопросе помощи, но большинство членов все еще готовы поддерживать Киев, передает Пятый канал. Bloomberg ранее писал, что Запад собирается завершить конфликт на своих условиях.