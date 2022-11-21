«Коммерсант»: полковник, проверяющий набор призывников, попался на взятке стиральной машиной

22 ноября 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Мертвищев угрожал военному комиссару проверкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полковник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС России Иван Мертвищев, ответственный за призыв граждан на службу, был пойман сотрудниками ФСБ при получении взятки стиральной машиной. Об этом сообщает «Коммерсант». «Суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест полковника Ивана Мертвищева. Он обвиняется в получении взятки стиральной машиной от военного комиссара Объединенного военного комиссариата (ОВК) Раменки», — пишет газета. Свою вину он признал. Как уточнили журналисты, накануне своего визита с проверкой в ОВК Раменки Мертвищев «дал недвусмысленно понять» его военному комиссару, что найдет к чему придраться. Полковник предложил комиссару купить ему стиральную машину, тем самым уладив все возможные проблемы. Военный комиссар сделал вид, что согласился на сделку, после чего доложил о планах Мертвищева в департамент военной контрразведки ФСБ. В ходе получения взятки стиральной машиной сотрудники службы безопасности задержали полковника с поличным.

Полковник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС России Иван Мертвищев, ответственный за призыв граждан на службу, был пойман сотрудниками ФСБ при получении взятки стиральной машиной. Об этом сообщает «Коммерсант». «Суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест полковника Ивана Мертвищева. Он обвиняется в получении взятки стиральной машиной от военного комиссара Объединенного военного комиссариата (ОВК) Раменки», — пишет газета. Свою вину он признал. Как уточнили журналисты, накануне своего визита с проверкой в ОВК Раменки Мертвищев «дал недвусмысленно понять» его военному комиссару, что найдет к чему придраться. Полковник предложил комиссару купить ему стиральную машину, тем самым уладив все возможные проблемы. Военный комиссар сделал вид, что согласился на сделку, после чего доложил о планах Мертвищева в департамент военной контрразведки ФСБ. В ходе получения взятки стиральной машиной сотрудники службы безопасности задержали полковника с поличным.