Кремль раскритиковал работу МАГАТЭ, не признавшего вину Украины в обстрелах ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
МАГАТЭ не раскрывает информацию об атаках ВСУ на ЗАЭС, сообщает Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не говорят, кто совершил значительные повреждения по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что эксперты подтверждают, что обстрелы представляют угрозу для станции. К сожалению, они не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы. Важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет, что это ВСУ обстреливают станцию. Они совершают действия, которые чреваты угрозой опасности для огромных территорий. Мы крайне обеспокоены этой ситуацией», — ответил Песков.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не говорят, кто совершил значительные повреждения по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что эксперты подтверждают, что обстрелы представляют угрозу для станции. К сожалению, они не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы. Важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет, что это ВСУ обстреливают станцию. Они совершают действия, которые чреваты угрозой опасности для огромных территорий. Мы крайне обеспокоены этой ситуацией», — ответил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...