Кремль раскритиковал работу МАГАТЭ, не признавшего вину Украины в обстрелах ЗАЭС

22 ноября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ не раскрывает информацию об атаках ВСУ на ЗАЭС, сообщает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не говорят, кто совершил значительные повреждения по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что эксперты подтверждают, что обстрелы представляют угрозу для станции. К сожалению, они не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы. Важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет, что это ВСУ обстреливают станцию. Они совершают действия, которые чреваты угрозой опасности для огромных территорий. Мы крайне обеспокоены этой ситуацией», — ответил Песков.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не говорят, кто совершил значительные повреждения по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что эксперты подтверждают, что обстрелы представляют угрозу для станции. К сожалению, они не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы. Важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет, что это ВСУ обстреливают станцию. Они совершают действия, которые чреваты угрозой опасности для огромных территорий. Мы крайне обеспокоены этой ситуацией», — ответил Песков.