Кремль раскритиковал работу МАГАТЭ, не признавшего вину Украины в обстрелах ЗАЭС

МАГАТЭ не раскрывает информацию об атаках ВСУ на ЗАЭС, сообщает Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не говорят, кто совершил значительные повреждения по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что эксперты подтверждают, что обстрелы представляют угрозу для станции. К сожалению, они не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы. Важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет, что это ВСУ обстреливают станцию. Они совершают действия, которые чреваты угрозой опасности для огромных территорий. Мы крайне обеспокоены этой ситуацией», — ответил Песков.