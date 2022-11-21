Банки в ЯНАО стали чаще одобрять выдачу ипотечных кредитов

Осенью был пик одобрения ипотечных кредитов в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осенью в ЯНАО вырос уровень одобрения ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков.

«Пик одобрения был в сентябре — 87%, в октябре — 78%, ноябрь примерно на этом же уровне держится. Это выше аналогичных показателей прошлого года, когда одобрение было на уровне 73% и 77% соответственно», — пояснил Кочетков.

Отмечается, что основная причина отказов в выдаче ипотеки связана с чрезмерной долговой нагрузкой потенциальных заемщиков. «Из тех, кому банки отказывают в выдаче ипотеки 47% имеют проблемы с кредитной историей потенциального заемщика. Из них 17% имеют просрочки по уже выданным кредитам, 18% имеют проблемы с кредитной историей, плюс отсутствие подтверждением указанного в заявке места работы», — подчеркнул Кочетков.

Отмечается, что объявленная 21 сентября частичная мобилизация принципиально не изменила отношения банков к заемщикам. Увеличения количества отказов по ипотеке для мужчин не было.

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