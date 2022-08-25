Жителям ЯНАО рассказали, как купить квартиру с зарплатой 30 тысяч

В ЯНАО можно купить жилье в пределах 2 000 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Эксперты рассказали, возможно ли купить квартиру в ЯНАО с минимальной заработной платой. Информацией об этом поделились в агентстве недвижимости «Этажи».

«С бюджетом в 30 тысяч рублей очень сложно взять жилье на Ямале, скорее всего даже нереально. Единственный вариант — это взять созаемщика. На одобрение банка влияет очень много факторов, кредитная история, доход, действующие кредиты. Вариант с созаемщиком увеличивает потенциал одобрения, так как будут смотреть на общий доход. Также один из вариантов — временное приобретение жилья в другом регионе, через время его можно будет продать и вложить в первоначальный взнос для приобретения на Ямале» — рассказал Дмитрий Кочетков, директор компании «Этажи» в Новом Уренгое.

Агентство сравнило самые выгодные предложения покупки жилья. По данным сервиса объявлений Avito, в ЯНАО можно найти жилье в пределах 2 000 000 рублей. Так, дешевле всего покупка квартиры обойдется в Надыме, самая высокая цена на недвижимость в Новом Уренгое.

URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО запустили новую меру поддержки граждан. Теперь жители аварийных домов смогут инвестировать в строительство новой квартиры. Новая мера поддержки позволит жителям не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно найти вариант для приобретения нового жилья на первичном рынке у частных застройщиков.