Польша начала подготовку к войне

22 ноября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Польша начала мероприятия по подготовке к войне, сообщает экс-посол Украины в Польше Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша начала подготовку к военным действиям. Об этом сообщил бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица. «Из моего личного опыта, я могу сказать, что особенно после этих последних месяцев активной поддержки Польшей Украины, в конце концов, они поняли, что война может прийти к ним. Они к этому и готовятся. Они на протяжении последних нескольких месяцев понимают очень хорошо и готовят свою армию», — сообщил Андрей Дещица в эфире телеканала 1+1. Также он отметил, что надо увеличить помощь Украине. А также укрепить системы ПВО в Польше и на Украине. В селе Пшеводув в Польше 15 ноября упали две ракеты. Погибли два человека. По этому инциденту началось расследование. Также МИД Польши сообщил о намерении страны потребовать от России возмещения ущерба и военных потерь, понесенных от действий СССР, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Польша начала подготовку к военным действиям. Об этом сообщил бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица. «Из моего личного опыта, я могу сказать, что особенно после этих последних месяцев активной поддержки Польшей Украины, в конце концов, они поняли, что война может прийти к ним. Они к этому и готовятся. Они на протяжении последних нескольких месяцев понимают очень хорошо и готовят свою армию», — сообщил Андрей Дещица в эфире телеканала 1+1. Также он отметил, что надо увеличить помощь Украине. А также укрепить системы ПВО в Польше и на Украине. В селе Пшеводув в Польше 15 ноября упали две ракеты. Погибли два человека. По этому инциденту началось расследование. Также МИД Польши сообщил о намерении страны потребовать от России возмещения ущерба и военных потерь, понесенных от действий СССР, сообщает «Федеральное агентство новостей».