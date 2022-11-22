Аргетинская сборная по футболу должна научиться играть как сборная России, которая забила 5 безответных мячей Саудовской Аравии на чемпионате мира в 2018 году. Об этом заявил аргетинский нападающий Эктор Бракамонте.
«Я в шоке. Сборная России смогла забить пять безответных мячей в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии. Может, Месси и другим игрокам Аргентины стоило написать президенту РФ Владимиру Путину: «Привет, Владимир! В какой футбол играть против Саудовской Аравии?» — заявил он в разговоре с Sport24.
Сборная Саудовской Аравии обыграла сборную Аргентины со счетом 2:1. Это был матч во время первого тура чемпионата мира по Футболу.
Чемпионат мира — главный футбольный турнир на планете. В нем принимают участие 32 команды со всех континентов. Финальная часть чемпионата проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах.
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Аргетинская сборная по футболу должна научиться играть как сборная России, которая забила 5 безответных мячей Саудовской Аравии на чемпионате мира в 2018 году. Об этом заявил аргетинский нападающий Эктор Бракамонте. «Я в шоке. Сборная России смогла забить пять безответных мячей в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии. Может, Месси и другим игрокам Аргентины стоило написать президенту РФ Владимиру Путину: «Привет, Владимир! В какой футбол играть против Саудовской Аравии?» — заявил он в разговоре с Sport24. Сборная Саудовской Аравии обыграла сборную Аргентины со счетом 2:1. Это был матч во время первого тура чемпионата мира по Футболу. Чемпионат мира — главный футбольный турнир на планете. В нем принимают участие 32 команды со всех континентов. Финальная часть чемпионата проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах.