Фаворит ЧМ по футболу проиграл Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия обыграла Аргентину в матче ЧМ-2022 по футболу Фото:

Саудовская Аравия обыграла сборную Аргентины со счетом 2-1 в ходе футбольного чемпионата в Катаре. При этом Аргентину называют вторым фаворитом в ходе Чемпионата мира по футболу 2022.

«В первом матче группы С аргентинцы уступили Саудовской Аравии. Во второй половине игры Саудовская Аравия забила дважды и удержала победный счет», — пишет sport24.

Матч ЧМ-2022 проходил в Катаре. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».

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Саудовская Аравия обыграла сборную Аргентины со счетом 2-1 в ходе футбольного чемпионата в Катаре. При этом Аргентину называют вторым фаворитом в ходе Чемпионата мира по футболу 2022. «В первом матче группы С аргентинцы уступили Саудовской Аравии. Во второй половине игры Саудовская Аравия забила дважды и удержала победный счет», — пишет sport24. Матч ЧМ-2022 проходил в Катаре. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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