Фаворит ЧМ по футболу проиграл Саудовской Аравии

Саудовская Аравия обыграла Аргентину в матче ЧМ-2022 по футболу Фото: DPA/TASS

Саудовская Аравия обыграла сборную Аргентины со счетом 2-1 в ходе футбольного чемпионата в Катаре. При этом Аргентину называют вторым фаворитом в ходе Чемпионата мира по футболу 2022.

«В первом матче группы С аргентинцы уступили Саудовской Аравии. Во второй половине игры Саудовская Аравия забила дважды и удержала победный счет», — пишет sport24.

Матч ЧМ-2022 проходил в Катаре. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».