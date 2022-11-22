Фаворит ЧМ по футболу проиграл Саудовской Аравии

Саудовская Аравия обыграла Аргентину в матче ЧМ-2022 по футболу
Саудовская Аравия обыграла сборную Аргентины со счетом 2-1 в ходе футбольного чемпионата в Катаре. При этом Аргентину называют вторым фаворитом в ходе Чемпионата мира по футболу 2022.
«В первом матче группы С аргентинцы уступили Саудовской Аравии. Во второй половине игры Саудовская Аравия забила дважды и удержала победный счет», — пишет
Матч ЧМ-2022 проходил в Катаре. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».
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