Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о новом преимуществе РФ над ВСУ

Боец ЧВК «Вагнер»: дождливая погода играет на руку российской армии
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Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что осенняя, дождливая погода играет на руку РФ и мешает ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дождливая и ветренная погода играет на руку российской армии в ходе спецоперации и мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер» корреспонденту URA.RU на условиях анонимности.

«Изменение погоды нам идет на пользу. Например, сейчас плохо работает украинская артиллерия, часто меняется погода, ветер и дождь, поэтому трудно бить из орудий точно в цель — снаряды часто попадают в грязь и не взрываются», — пояснил он. Также боец отметил, что в ветренную и дождливую погоду не летают беспилотники, а также боевой технике труднее передвигаться в грязи.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» дал большое интервью агентству URA.RU, где рассказал о тонкостях работы на передовой и раскрыл некоторые секреты подготовки солдат. Кроме того, он рассказал, почему заключенные идут участвовать в спецоперации — чтобы искупить свою вину кровью.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. В ходе СВО активно принимают участие и бойцы ЧВК «Вагнер».

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Дождливая и ветренная погода играет на руку российской армии в ходе спецоперации и мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер» корреспонденту URA.RU на условиях анонимности. «Изменение погоды нам идет на пользу. Например, сейчас плохо работает украинская артиллерия, часто меняется погода, ветер и дождь, поэтому трудно бить из орудий точно в цель — снаряды часто попадают в грязь и не взрываются», — пояснил он. Также боец отметил, что в ветренную и дождливую погоду не летают беспилотники, а также боевой технике труднее передвигаться в грязи. Ранее боец ЧВК «Вагнер» дал большое интервью агентству URA.RU, где рассказал о тонкостях работы на передовой и раскрыл некоторые секреты подготовки солдат. Кроме того, он рассказал, почему заключенные идут участвовать в спецоперации — чтобы искупить свою вину кровью. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. В ходе СВО активно принимают участие и бойцы ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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