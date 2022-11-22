22 ноября 2022

Белоруссия призвала заставить мир считаться с ОДКБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь ОДКБ Станислав Зась на пресс-конференции. Москва, одкб
Саммит ОДКБ состоится в Ереване 23 ноября Фото:

Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо заставить международные структуры считаться с ней. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Надо добиться действительно такого состояния, чтобы ряд других интеграционных структур, организаций — региональных, международных — считались с ОДКБ», — рассказал Макей в эфире канала СТВ. Он отметил, что саммит ОДКБ, который пройдет 23 ноября, внесет большой вклад в развитие организации договора.

Саммит ОДКБ состоится в Ереване. По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, на встрече представители организации обсудят около 20 важных вопросов. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите, сообщает RT.

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Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо заставить международные структуры считаться с ней. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Надо добиться действительно такого состояния, чтобы ряд других интеграционных структур, организаций — региональных, международных — считались с ОДКБ», — рассказал Макей в эфире канала СТВ. Он отметил, что саммит ОДКБ, который пройдет 23 ноября, внесет большой вклад в развитие организации договора. Саммит ОДКБ состоится в Ереване. По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, на встрече представители организации обсудят около 20 важных вопросов. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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