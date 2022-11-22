Белоруссия призвала заставить мир считаться с ОДКБ

Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо заставить международные структуры считаться с ней. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Надо добиться действительно такого состояния, чтобы ряд других интеграционных структур, организаций — региональных, международных — считались с ОДКБ», — рассказал Макей в эфире канала СТВ. Он отметил, что саммит ОДКБ, который пройдет 23 ноября, внесет большой вклад в развитие организации договора.
Саммит ОДКБ состоится в Ереване. По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, на встрече представители организации обсудят около 20 важных вопросов. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите, сообщает RT.
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