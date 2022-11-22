22 ноября 2022
21 ноября 2022

Тюменцам за работу в Донбассе предлагают зарплату в 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За работу в ДНР тюменцам заплатят 300 тысяч рублей Фото:

Жителям Тюмени предлагают отправиться на работу в Донбасс. За вахту в ДНР тюменцам готовы платить 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Вахта в ДНР. На федеральные объекты требуются разнорабочие. Зарплата — 300 тысяч рублей», — указано в опубликованной вакансии.

Как указал работодатель, выезд в Донбасс оплачивается за счет компании. Также сотруднику бесплатно предоставят спецодежду, проживание и трехразовое питание. Отмечается, что опыт работы не имеет значения.

Ранее URA.RU писало, что в Краснодон (ЛНР) отправились тюменские врачи для проведения профосмотров у местных детей. За командировку специалисты получат 400 тысяч рублей.

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Жителям Тюмени предлагают отправиться на работу в Донбасс. За вахту в ДНР тюменцам готовы платить 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Вахта в ДНР. На федеральные объекты требуются разнорабочие. Зарплата — 300 тысяч рублей», — указано в опубликованной вакансии. Как указал работодатель, выезд в Донбасс оплачивается за счет компании. Также сотруднику бесплатно предоставят спецодежду, проживание и трехразовое питание. Отмечается, что опыт работы не имеет значения. Ранее URA.RU писало, что в Краснодон (ЛНР) отправились тюменские врачи для проведения профосмотров у местных детей. За командировку специалисты получат 400 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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