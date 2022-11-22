Тюменцам за работу в Донбассе предлагают зарплату в 300 тысяч рублей

Жителям Тюмени предлагают отправиться на работу в Донбасс. За вахту в ДНР тюменцам готовы платить 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Вахта в ДНР. На федеральные объекты требуются разнорабочие. Зарплата — 300 тысяч рублей», — указано в опубликованной вакансии.
Как указал работодатель, выезд в Донбасс оплачивается за счет компании. Также сотруднику бесплатно предоставят спецодежду, проживание и трехразовое питание. Отмечается, что опыт работы не имеет значения.
Ранее URA.RU писало, что в Краснодон (ЛНР) отправились тюменские врачи для проведения профосмотров у местных детей. За командировку специалисты получат 400 тысяч рублей.
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