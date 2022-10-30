Тюменские врачи уедут на Донбасс за зарплату в 400 тысяч рублей

31 октября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

В ближайшие дни от Тюмени отправятся два специалиста Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два тюменских врача в ближайшие дни отправятся в Краснодон (ЛНР) проводить профосмотры у местных детей. Об этом на правах анонимности корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Командировка рассчитана на месяц и выплата за нее составит около 400 тысяч рублей. «После того, как среди тюменских медицинских чатов распространилась информация о том, что на Донбасс набирают людей, двое наших сотрудников заинтересовались. Тем более зарплату предлагают хорошую. Едут двое — педиатр и офтальмолог. Должны на днях уже отправиться туда», — рассказал собеседник URA.RU. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения СВО. Ранее агентство рассказывало о том, что в закрытых медицинских чатах появилась информация о наборе врачей для работы на подшефных территориях. Ежемесячно от Тюменской области требуется одна бригада: два педиатра, один хирург, один невролог, один офтальмолог, три медсестры, один лаборант.

Два тюменских врача в ближайшие дни отправятся в Краснодон (ЛНР) проводить профосмотры у местных детей. Об этом на правах анонимности корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Командировка рассчитана на месяц и выплата за нее составит около 400 тысяч рублей. «После того, как среди тюменских медицинских чатов распространилась информация о том, что на Донбасс набирают людей, двое наших сотрудников заинтересовались. Тем более зарплату предлагают хорошую. Едут двое — педиатр и офтальмолог. Должны на днях уже отправиться туда», — рассказал собеседник URA.RU. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения СВО. Ранее агентство рассказывало о том, что в закрытых медицинских чатах появилась информация о наборе врачей для работы на подшефных территориях. Ежемесячно от Тюменской области требуется одна бригада: два педиатра, один хирург, один невролог, один офтальмолог, три медсестры, один лаборант.