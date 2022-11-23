СБУ: при обысках в храмах УПЦ нашли много наличных и «пророссийскую литературу»

В храмах нашли более 2 миллионов гривен наличными Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) нашла «просроссийскую литературу» и наличные при обысках в храмах Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом рассказали в СБУ.

«Обнаружено: пророссийская литература, используемая при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды „русского мира“. А также наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей», — сообщается в telegram-канале СБУ.

СБУ провела обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. Они опросили более 50 человек, находившихся в храмах. Среди них были граждане Украины и России.

СБУ 22 ноября начали обыски в Киево-Печерской лавре, которая является одним из первых монастырей Киевской Руси, передает Nation News. В Кремле заявили, что рассматривают обыски в Киево-Печерской лавре как военное действие Киева против РПЦ, сообщает Life .

Ранее в СБУ пообещали проверить Киево-Печерскую Лавру из-за песнопений, прославляющих Россию. Прихожане пели «Похвалу Пресвятой Богородице», в которой упоминается пробуждение Руси и звон над Россией.